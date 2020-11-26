Пандемія: Китай відмовився прийняти рейс з Москви - у 190 пасажирів були однакові тести на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Літак російської авіакомпанії “Ікар” (Pegas Fly) не зміг виконати 25 листопада рейс з Москви до китайського міста Чженчжоу через те, у 190 пасажирів були виявлені ідентичні результати тестів на антитіла до COVID-19. Про це повідомляє посольство Китаю в Москві, пише УНН.
За словами дипломатів, перевізник організував і провів централізоване тестування пасажирів рейсу, але в підсумку ні авіакомпанія, ні медична організація не змогли дати розумне пояснення однакових результатів тестів.
В результаті китайська влада визнала, що подібні результати тестів не гарантують їх достовірність, і не видали пасажирам “коди здоров’я”, необхідні для польоту. Посольство попросило авіакомпанію провести повторні тести і розмістити пасажирів, що застрягли в Москві.
Довідка: КНР посилила правила в’їзду через зростання кількості ввізних випадків коронавірусу. Громадяни повинні надавати не тільки ПЛР-тест, але і тест на антитіла.