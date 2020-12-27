Пандемия: количество случаев COVID-19 в Индии за сутки - стала самым низким за полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Индии за минувшие сутки на 18 732 и достигло 10 187 850. Как сообщает в воскресенье индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, количество выздоровевших от инфекции увеличилось за 24 часа на 21 430 и составило 9 761 538, пишет УНН.
Ведомство указывает, что отмеченный за 24 часа суточный рост заболеваемости стал самым низким с 1 июля, когда было зарегистрировано 18 653 случая. Уже второй раз в декабре в Индии фиксируется рекордно небольшой суточный показатель заболеваемости за несколько месяцев — 22 декабря было выявлено 19 556 новых инфицированных, это число оказалось самым низким со 2 июля, когда Минздрав зафиксировал 19 148 новых случаев заболевания.
Среднее суточное число заболевших в Индии за последние две недели составило около 23 тыс. В период с 10 по 20 сентября в Индии отмечалось более 90 тыс. новых инфицированных ежедневно (страна тогда была мировым лидером по этому показателю). С начала октября этот показатель стал снижаться и в ноябре составлял в среднем порядка 40 тыс. инфицированных за сутки.
В то же время число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, увеличилось за 24 часа на 279 и составило 147 622 случая. Лечение на утро воскресенья в стране проходят 278 690 пациентов, что на 2 977 меньше, чем сутками ранее.
Самое большое число инфицированных за время эпидемии в Индии, которая делится на 28 штатов и восемь союзных территорий, отмечено в штатах Махараштра (1 916 236), Карнатака (915 345), Андхра-Прадеш (880 712), Тамилнад (813 161) и Керала (735 611).
#CoronaVirusUpdates:
#COVID19 India Tracker
(As on 27 December, 2020, 08:00 AM)
Confirmed cases: 1,01,87,850
Recovered: 97,61,538 (95.82%)
Active cases: 2,78,690 (2.74%)
Deaths: 1,47,622 (1.45%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe
Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/YXgWiSlTxW
#CoronaVirusUpdates:
State-wise details of Total Confirmed #COVID19 cases
(till 27 December, 2020, 8 AM)
States with 1-30000 confirmed cases
States with 30001-250000 confirmed cases
States with 250000+ confirmed cases
Total no. of confirmed cases so far pic.twitter.com/bH6KEFutDK