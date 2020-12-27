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Пандемія: кількість випадків COVID-19 в Індії за добу - стала найнижчою за півроку

Київ • УНН

 • 14452 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом зросла в Індії за минулу добу на 18 732 і досягла 10 187 850. Як повідомляє в неділю індійське міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї на офіційному сайті, кількість одужалих від інфекції збільшилася за 24 години на 21 430 і склало 9 761 538, пише УНН.

Пандемія: кількість випадків COVID-19 в Індії за добу - стала найнижчою за півроку

Відомство зазначає, що зазначене за 24 години добове зростання захворюваності стало найнижчим з 1 липня, коли було зареєстровано 18 653 випадки. Уже вдруге в грудні в Індії фіксується рекордно невеликий добовий показник захворюваності за кілька місяців — 22 грудня було виявлено 19 556 нових інфікованих, ця кількість виявилася найнижчою з 2 липня, коли МОЗ зафіксувало 19 148 нових випадків захворювання.

Середня добова кількість хворих в Індії за останні два тижні склала близько 23 тис. у період з 10 по 20 вересня в Індії зазначалося більше 90 тис. нових інфікованих щодня (країна тоді була світовим лідером за цим показником). З початку жовтня цей показник почав знижуватися і в листопаді становив в середньому близько 40 тис. інфікованих за добу.

У той же час кількість летальних випадків, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, збільшилася за 24 години на 279 і склала 147 622 випадки. Лікування на ранок неділі в країні проходять 278 690 пацієнтів, що на 2 977 менше, ніж добою раніше.

Найбільша кількість інфікованих за час епідемії в Індії, яка ділиться на 28 штатів і вісім союзних територій, відзначено в штатах Махараштра (1 916 236), Карнатака (915 345), Андхра-Прадеш (880 712), Тамілнад (813 161) і Керала (735 611).

#CoronaVirusUpdates:

#COVID19 India Tracker
(As on 27 December, 2020, 08:00 AM)

Confirmed cases: 1,01,87,850
Recovered: 97,61,538 (95.82%) 
Active cases: 2,78,690 (2.74%)
Deaths: 1,47,622 (1.45%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe

Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/YXgWiSlTxW

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) December 27, 2020

#CoronaVirusUpdates:

State-wise details of Total Confirmed #COVID19 cases
(till 27 December, 2020, 8 AM)

States with 1-30000 confirmed cases
States with 30001-250000 confirmed cases
States with 250000+ confirmed cases
Total no. of confirmed cases so far pic.twitter.com/bH6KEFutDK

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) December 27, 2020

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