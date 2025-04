Пандемія: кількість випадків COVID-19 в Індії за добу - стала найнижчою за півроку

Відомство зазначає, що зазначене за 24 години добове зростання захворюваності стало найнижчим з 1 липня, коли було зареєстровано 18 653 випадки. Уже вдруге в грудні в Індії фіксується рекордно невеликий добовий показник захворюваності за кілька місяців — 22 грудня було виявлено 19 556 нових інфікованих, ця кількість виявилася найнижчою з 2 липня, коли МОЗ зафіксувало 19 148 нових випадків захворювання.

Середня добова кількість хворих в Індії за останні два тижні склала близько 23 тис. у період з 10 по 20 вересня в Індії зазначалося більше 90 тис. нових інфікованих щодня (країна тоді була світовим лідером за цим показником). З початку жовтня цей показник почав знижуватися і в листопаді становив в середньому близько 40 тис. інфікованих за добу.

У той же час кількість летальних випадків, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, збільшилася за 24 години на 279 і склала 147 622 випадки. Лікування на ранок неділі в країні проходять 278 690 пацієнтів, що на 2 977 менше, ніж добою раніше.

Найбільша кількість інфікованих за час епідемії в Індії, яка ділиться на 28 штатів і вісім союзних територій, відзначено в штатах Махараштра (1 916 236), Карнатака (915 345), Андхра-Прадеш (880 712), Тамілнад (813 161) і Керала (735 611).

