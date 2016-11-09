Памятник архитектуры горел во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В г. Буск, что во Львовской области, случился пожар во дворце графа Бадени - памятнике архитектуры 19 века. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС во Львовской области.
Возгорание произошло 8 ноября в 22:25 в здании дворца, расположенном в центре города на Майдане Незалежности, 8. Пожар ликвидировали 9 ноября в 00:48.
Огонь повредил перекрытие площадью 50 кв.м и деревянные конструкции чердака площадью 150 кв.м.
Причина возникновения пожара устанавливается. Никто из людей не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 98 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, один пострадал.