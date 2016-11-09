Пам'ятка архітектури горіла на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У м. Буськ , що на Львівщині, трапилась пожежа у палаці графа Бадені ― пам’ятці архітектури 19 століття. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Займання виникло 8 листопада о 22:25 в будівлі палацу, що розташований в центрі міста на Майдані Незалежності, 8. Пожежу ліквідували 9 листопада о 00:48.
Вогонь пошкодив перекриття площею 50 кв.м та дерев’яні конструкції горища площею 150 кв.м.
Причина виникнення пожежі встановлюється. Ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 98 пожеж, внаслідок яких загинуло чотири особи, одна постраждала.