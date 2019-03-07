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Память Гандзюк почтили на церемонии награждения женщин в Вашингтоне

Память Гандзюк почтили на церемонии награждения женщин в Вашингтоне

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства США.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - заявили в посольстве.

Мнение о ценности вклада Екатерины Гандзюк в жизнь ее города и страны выразила и посол США в Украине Мари Йованович.

"Кате выпали большие страдания, в итоге она отдала свою жизнь ради демократической Украины. Катя подала достойный пример всем украинцам. Ее наследство и чрезвычайно важное дело продолжают жить", - сказала посол.

Как сообщал УНН, 14 марта, Генерального прокурора Юрия Луценко, главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака пригласят на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов.

31 июля 2018 года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

(2/2) Вот мнению посла США Мари Йованович о ценности вклада Екатерины Гандзюк в жизни ее города и страны. pic.twitter.com/5RcI4aWXj5

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 марта 2019

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