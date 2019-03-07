Пам'ять Гандзюк вшанували на церемонії нагородження жінок у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу, передає УНН із посиланням на прес-службу посольства США.
“Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам’ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над поліпшенням життя дітей, переміщених під час війни”, — заявили у посольстві.
Думку про цінність внеску Катерини Гандзюк в життя її міста та країни висловила і посол США в Україні Марі Йованович.
“Каті випали великі страждання, у підсумку вона віддала своє життя заради демократичної України. Катя подала гідний приклад усім українцям. Її спадок та надзвичайно важлива справа продовжують жити”, — сказала посол.
Як повідомляв УНН, 14 березня, Генерального прокурора Юрія Луценка, голову Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова і голову Служби безпеки України Василя Грицака запросять на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів.
31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
(2/2) Ось думки посла США Марі Йованович про цінність внеску Катерини Гандзюк в життя її міста та країни. pic.twitter.com/5RcI4aWXj5— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 березня 2019 р.