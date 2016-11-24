Памятник жертвам голодоморов установят в Ужгороде

В областном центре Закарпатской области в ежегодный национальный День памяти жертв голодоморов состоится траурное шествие с участием представителей органов власти, религиозных организаций, свидетелей голодомора и молодежи.

Вечером же на Театральной площади закарпатцы присоединятся к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу памяти".