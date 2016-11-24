Памятник жертвам голодоморов установят в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу, 26 ноября, в Ужгороде заложат и освятят краеугольный камень под будущий памятник жертвам голодоморов в Украине, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.
В областном центре Закарпатской области в ежегодный национальный День памяти жертв голодоморов состоится траурное шествие с участием представителей органов власти, религиозных организаций, свидетелей голодомора и молодежи.
Вечером же на Театральной площади закарпатцы присоединятся к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу памяти".