Пам′ятник жертвам голодоморів встановлять в Ужгороді

В обласному центрі Закарпаття у щорічний національний День пам′яті жертвам голодоморів відбудеться траурна хода за участю представників органів влади, релігійних організацій, свідків голодомору та молоді.

Увечері ж на площі Театральній закарпатці долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції “Запали свічку пам’яті”.