Пам′ятник жертвам голодоморів встановлять в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу, 26 листопада, в Ужгороді закладуть та освятять наріжний камінь під майбутній пам’ятник жертвам голодоморів в Україні, повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
В обласному центрі Закарпаття у щорічний національний День пам′яті жертвам голодоморів відбудеться траурна хода за участю представників органів влади, релігійних організацій, свідків голодомору та молоді.
Увечері ж на площі Театральній закарпатці долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції “Запали свічку пам’яті”.