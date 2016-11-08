П.Жебривский завтра напишет радиодиктант, а остальные чиновники Донецкой области - по желанию
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Радиодиктант по украинскому языку чиновники Донецкой области будут писать по желанию. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе главы Донецкой ОГА Павла Жебривского.
Как сообщили в пресс-службе, завтра чиновники Донецкой области будут писать Радиодиктант национального единства по желанию.
Те, кто находится в Краматорске, будут писать в специальной аудитории на 200 посадочных мест.
"Никто никого не будет принуждать идти (на диктант - ред.) или, если результат будет плохим, ставить двойки и ругать. Павел Жебривский хочет приучить чиновников в Донецкой области разговаривать и писать правильно на украинском. Он сам также пойдет писать диктант, чтобы подать пример другим своим коллегам в области", - сообщили в пресс-службе ОГА.
Диктант по национальному единству начнется в 11:00 и продлится около получаса. Также данный диктант покажет насколько эффективно прошли курсы делового украинского языка, которые П.Жебривский устроил ранее для чиновников Донецкой ОГА.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко примет участие в Радиодиктанте национального единства ко Дню украинской письменности и языка, который начнется завтра в 11:30 на Первом канале Украинского радио.
Однако пока неизвестно, будут ли участвовать другие министры в написании радиодиктанта.
Также радиодиктант ко Дню украинской письменности и языка, который пройдет в пресс-центре Украинского радио, будут писать: писатели - Василий Шкляр, Борис Гуменюк, Андрей Курков, Любко Дереш, музыканты группы KOZAK SYSTEM, Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук и многие другие.
Радиодиктант традиционно пройдет на Первом канале Украинского радио, который будет диктовать доцент Киевского университета им. Б. Гринченко, автор учебников и пособий по украинскому языку Александр Авраменко.
Напомним, День украинской письменности и языка - праздник, который ежегодно отмечается в Украине 9 ноября. По православному календарю - это день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.