П.Жебрівський завтра напише радіодиктант, а решта чиновників Донеччини - за бажанням
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Радіодиктант з української мови чиновники Донеччини писатимуть за бажанням. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі глави Донецької ОДА Павла Жебрівського.
Як повідомили у прес-службі, завтра чиновники Донецької області писатимуть Радіодиктант національної єдності за бажанням.
Ті, хто знаходиться в Краматорську, писатимуть у спеціальній аудиторії на 200 посадкових місць.
"Ніхто нікого не буде примушувати йти (на диктант - ред.) або, якщо результат буде поганим, ставити двійки і лаяти. Павло Жебрівський хоче привчити чиновників в Донецькій області розмовляти і писати правильно українською. Він сам також піде писати диктант, щоб подати приклад іншим своїм колегам в області", - повідомили у прес-службі ОДА.
Диктант з національної єдності розпочнеться об 11 годині і триватиме близько півгодини. Також даний диктант покаже наскільки ефективно пройшли курси ділової української мови, які П.Жебрівський влаштував раніше для чиновників Донецької ОДА.
Як повідомляв УНН, Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко візьме участь у Радіодиктанті національної єдності до Дня української писемності та мови, який розпочнеться завтра об 11:30 на Першому каналі Українського радіо.
Натомість наразі невідомо, чи братимуть участь інші міністри у написанні радіодиктанту.
Також радіодиктант до Дня української писемності та мови, який відбуватиметься у прес-центрі Українського радіо, писатимуть: письменники - Василь Шкляр, Борис Гуменюк, Андрій Курков, Любко Дереш, музиканти гурту KOZAK SYSTEM, Тетяна Піскарьова, Жанна Боднарук та багато інших.
Радіодиктант традиційно відбуватиметься на Першому каналі Українського радіо, який диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.
Нагадаємо, День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.