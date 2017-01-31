П.Жебривский: есть гарантия прекращения обстрелов на 7 часвов, в Авдеевке ожидают ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В СЦКК сообщили о письменной гарантии с российской стороны о прекращении обстрелов на 7 часов - с 10:00 до 17:00. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.
"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00", - сообщил он.
По его словам, ремонтные бригады приступают к работе.
"Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", - добавил П.Жебривский