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П.Жебрівський: є гарантія припинення обстрілів на сім годин, в Авдіївці очікують ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів на сім годин - з 10:00 до 17:00. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.

"Під час ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00", - повідомив він.

З його слів, ремонтні бригади приступають до роботи.

"Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі", - додав П.Жебрівський.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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