П.Порошенко встретился с ведущими представителями деловых кругов Великобритании

Во время встречи Глава Украинского государства рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 электронного открытого реестра возмещения НДС.

Также Президент отметил, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем 2 млрд долларов, создав десятки тысяч рабочих мест. Так, Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия “Антонов” и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также поздравил интерес британских компаний в Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок.

“Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам”, — отметил Петр Порошенко.

Также в сообщении отмечено, что Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину.