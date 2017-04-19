П.Порошенко зустрівся з провідними представниками ділових кіл Великої Британії

ukru
18:53 • 67875 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 87911 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112567 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121263 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 170831 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121287 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109906 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133873 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121243 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123374 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127307 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 45051 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52160 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 45770 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 34432 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 67870 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127307 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 170830 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198900 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85125 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115940 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142119 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131793 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162325 перегляди
Актуальне
П.Порошенко зустрівся з провідними представниками ділових кіл Великої Британії

П.Порошенко зустрівся з провідними представниками ділових кіл Великої Британії

Київ • УНН

 • 6790 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У ході офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл країни, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Під час зустрічі Глава Української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх трьох років та основні результати, яких вдалось досягти на сьогоднішній день. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного сектору. Президент також поінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

Також Президент наголосив, що вірить в багатообіцяюче майбутнє торговельного та інвестиційного україно-британського партнерства. За його словами, Велика Британія стала одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні з більш ніж 2 млрд доларів, створивши десятки тисяч робочих місць. Так, Глава держави відзначив успішну співпрацю українського підприємства “Антонов” і британської компанії Dowty Propellers під час створення транспортного літака Ан-132D.

Президент також привітав інтерес британських компаній в Україні, зокрема, міжнародної компанії Unilever, яка відкрила чайну фабрику в Київській області, і міжнародної компанії Hutchison Ports, яка планує в короткостроковій перспективі вийти на ринок вітчизняних морських контейнерних перевезень.

“Успіх цих проектів в нашій країні, безумовно, буде хорошим прикладом для інших інвесторів, а також важливим сигналом довіри українським реформам”, — зазначив Петро Порошенко.

Також у повідомленні зазначено, що Президент запросив британський бізнес інвестувати в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,209.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.55
Ethereum
$2,002.95