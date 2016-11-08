П.Порошенко встретился с президентом Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с президентом Республики Словения Борутом Пахором. Об этом сообщил спикер Главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Начались переговоры президентов Украины и Словении", - сообщил С.Цеголко.
Напомним, Президент Украины начал свой первый официальный визит в Республику Словения.
В программе визита, кроме переговоров Главы Украинского государства с президентом Словении, запланированы украинско-словенские переговоры под председательством президентов двух стран, по результатам которых будет подписан ряд двусторонних документов.
Кроме этого Петр Порошенко, как ожидается, проведет встречи с премьер-министром Республики Словения Миро Цераром и главой Государственного Собрания Республики Словения Миланом Брглезом. Также запланирована встреча Президента Украины и Первой леди с мэром столицы Словении Любляны Зораном Янковичем.
Глава государства также запланировал встречу с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе работающих на украинском рынке.
Петр Порошенко также пообщается с украинской общиной и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в столице Словении.