П.Порошенко зустрівся з президентом Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав переговори з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Розпочалися переговори президентів України та Словенії", - повідомив С.Цеголко.
Нагадаємо, Президент України розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія.
В програмі візиту, окрім перемовин Глави Української держави з президентом Словенії, заплановано українсько-словенські переговори під головуванням президентів двох країн, за результатами яких буде підписано низку двосторонніх документів.
Крім цього Петро Порошенко, як очікується, проведе зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Словенія Міро Цераром та головою Державних Зборів Республіки Словенія Міланом Брглезом. Також запланована зустріч президента України та Першої леді з мером Любляни Зораном Янковичем.
Глава держави також запланував зустріч з керівниками провідних словенських компаній, в тому числі тих, що працюють на українському ринку.
Петро Порошенко також поспілкується з українською громадою та візьме участь у відкритті пам’ятника Григорію Сковороді в Любляні.