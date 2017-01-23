П.Порошенко пригласил эстонский бизнес принять участие в приватизации в Украине

П.Порошенко во время встречи выразил благодарность премьер-министру Эстонии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, европейской и евроатлантической интеграции.

Президент поблагодарил эстонскую сторону за помощь во внедрении реформ в Украине. П.Порошенко выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество с Эстонией в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поблагодарил за поддержку позиции Украины относительно необходимости скорейшего вступления в силу.

Глава государства отметил, что Эстония является очень перспективным экономическим партнером Украины. Одной из приоритетных задач было названо расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет использования возможностей, предоставляемых зоной свободной торговли между Украиной и ЕС.

Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, а также интенсифицировать деятельность Межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества и обеспечить проведение ее очередного заседания в ближайшие месяцы.

Также стороны договорились оживить сотрудничество в области электронного управления и кибербезопасности.

Во время встречи отмечалась наличие значительных возможностей для увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину. Президент пригласил эстонский бизнес принять участие в приватизации в Украине.