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П.Порошенко запросив естонський бізнес взяти участь у приватизації в Україні

П.Порошенко запросив естонський бізнес взяти участь у приватизації в Україні

Київ • УНН

 • 5568 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів переговори з прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, під час яких запросив естонський бізнес взяти участь у приватизації в Україні. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

П.Порошенко під час зустрічі висловив вдячність прем’єр-міністру Естонії за тверду політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, європейської та євроатлантичної інтеграції.

Президент окремо подякував естонській стороні за допомогу у впроваджені реформ в Україні. П.Порошенко висловив сподівання на подальшу активну співпрацю з Естонією у питаннях імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та подякував за підтримку позиції України щодо необхідності якнайшвидшого набуття нею чинності.

Глава держави відзначив, що Естонія є дуже перспективним економічним партнером України. Одним з пріоритетних завдань було названо розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема за рахунок використання можливостей, які надає зона вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Співрозмовники домовились активізувати економічну співпрацю, а також інтенсифікувати діяльність Міжурядової українсько-естонської комісії з питань торгівельного, економічного та науково-технічного співробітництва і забезпечити проведення її чергового засідання у найближчі місяці.

Також сторони домовились пожвавити співпрацю в галузі електронного урядування та кібербезпеки.

Під час зустрічі відзначалась наявність значних можливостей для збільшення обсягів естонських інвестицій в Україну. Президент запросив естонський бізнес взяти участь у приватизації в Україні.

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