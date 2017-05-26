П.Порошенко: Украина и Турция выступают за расширение равноправного партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. С момента восстановления украинской независимости, Украину и Турцию связывали дружеские отношения, которые впоследствии переросли в стратегическое партнерство. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Одессу, передает корреспондент УНН.
"Нас объединяет не только география и Черное море, но и общие интересы. Наши две страны стремятся к установлению мира, установления стабильности в Причерноморском регионе. И мы договорились прилагать совместные усилия для распространения взаимовыгодного экономического сотрудничества. Мы твердо выступаем за расширение равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на уважении, универсальных принципах добрососедства и международного права", - сообщил он.
Напомним, лидеры Украины и Турции П.Порошенко и Р.Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.