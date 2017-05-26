П.Порошенко: Украина и Турция выступают за расширение равноправного партнерства

"Нас объединяет не только география и Черное море, но и общие интересы. Наши две страны стремятся к установлению мира, установления стабильности в Причерноморском регионе. И мы договорились прилагать совместные усилия для распространения взаимовыгодного экономического сотрудничества. Мы твердо выступаем за расширение равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на уважении, универсальных принципах добрососедства и международного права", - сообщил он.

Напомним, лидеры Украины и Турции П.Порошенко и Р.Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.