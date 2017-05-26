П.Порошенко: Україна і Туреччина виступають за розширення рівноправного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Від моменту відновлення української незалежності, Україну та Туреччину пов’язували дружні відносини, які згодом переросли в стратегічне партнерство. Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час робочого візиту в Одесу, передає кореспондент УНН.
"Нас єднає не лише географія та Чорне море, а й спільні інтереси. Наші дві країни прагнуть встановлення миру, встановлення стабільності в Причорноморському регіоні. І ми домовилися докладати спільних зусиль для поширення взаємовигідної економічної співпраці. Ми твердо виступаємо за розширення рівноправного партнерства та взаємовигідного співробітництва, що базується на повазі, універсальних принципах добросусідства та міжнародного права", - повідомив він.
Нагадаємо, лідери України і Туреччини П.Порошенко та Р.Ердоган обговорили подальші кроки з розвитку стратегічного партнерства.