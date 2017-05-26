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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30193 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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П.Порошенко: Україна і Туреччина виступають за розширення рівноправного партнерства

Київ • УНН

 • 10962 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Від моменту відновлення української незалежності, Україну та Туреччину пов’язували дружні відносини, які згодом переросли в стратегічне партнерство. Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час робочого візиту в Одесу, передає кореспондент УНН.

П.Порошенко: Україна і Туреччина виступають за розширення рівноправного партнерства

"Нас єднає не лише географія та Чорне море, а й спільні інтереси. Наші дві країни прагнуть встановлення миру, встановлення стабільності в Причорноморському регіоні. І ми домовилися докладати спільних зусиль для поширення взаємовигідної економічної співпраці. Ми твердо виступаємо за розширення рівноправного партнерства та взаємовигідного співробітництва, що базується на повазі, універсальних принципах добросусідства та міжнародного права", - повідомив він.

Нагадаємо, лідери України і Туреччини П.Порошенко та Р.Ердоган обговорили подальші кроки з розвитку стратегічного партнерства.

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