П.Порошенко поздравил украинцев с Всемирным днем мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook поздравил украинцев с Всемирным днем мира, передает УНН.
"В Международный день мира, вместе со всеми народами мира, украинцы молятся за мир на Земле.
Мы верой и правдой защищаем целостность и независимость Украины, чтобы наши дети росли в мире, любви и согласии", - написал Президент.
Справка УНН: Всемирный день мира или День всемирных молитв о мире — международный праздник, во время которого верующие обращаются с молитвами к Богу послать мир на Землю и прекратить все кровопролитные войны. Отмечается ежегодно, 1 января, в первый день каждого нового года. Общий лозунг Всемирного дня мира: "Прости, и ты обретешь мир".