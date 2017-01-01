П.Порошенко привітав українців з Всесвітнім днем миру

"У Міжнародний день миру, разом з усіма народами світу, українці моляться за мир на Землі.

Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України, щоб наші діти росли у мирі, любові і злагоді", - написав Президент.

Довідка УНН: Всесвітній день миру або День всесвітніх молитов про мир — міжнародне свято, під час якого віруючі звертаються з молитвами до Бога послати мир на Землю і припинити всі кровопролитні війни. Відзначається щороку, 1 січня, в перший день кожного нового року. Загальне гасло Всесвітнього дня миру: "Пробач, і ти отримаєш мир".