П.Порошенко: политиканы, из-за которых под Радой погибли нацгвардейцы, комфортно себя чувствуют
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В гибели бойцов Национальной гвардии возле Верховной Рады в августе 2015 года виновны “политиканы, которые вполне комфортно себя чувствуют”. Об этом во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
“Четыре солдата Национальной гвардии 31 августа 2015 года погибли не на фронте, где враг очевиден и понятен. Погибли под стенами Верховной Рады Украины, на площади Конституции, где их убили гранатами оболваненные политиканами люди, которые называют себя патриотами. Суд над этими исполнителями уже идет. Что касается политиканов – к сожалению, они вполне комфортно себя чувствуют, мелькают на телеэкранах и поют в хоре досрочных выборов”, – отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Рады, которую охранял кордон правоохранителей. В сторону стражей порядка бросили боевую гранату. В результате погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, всего во время столкновений пострадал 141 человек, из них — 131 милиционер и боец Нацгвардии.
После событий возле ВР правоохранители сообщили о подозрении 22 лицам. В СБУ заявляли, что митинг под парламентом организовали ВО “Свобода”, Радикальная партия, УКРОП и ряд других политсил.