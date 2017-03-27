П.Порошенко: политиканы, из-за которых под Радой погибли нацгвардейцы, комфортно себя чувствуют

ukru
08:46 • 28443 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 83749 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114101 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129356 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137533 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129039 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106809 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107734 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103980 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 106551 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 104093 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 107409 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 112484 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 109852 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 139669 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 174702 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 182797 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 178572 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 177326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 123197 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 132309 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 138212 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 137669 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 141753 просмотра
Актуальное
П.Порошенко: политиканы, из-за которых под Радой погибли нацгвардейцы, комфортно себя чувствуют

П.Порошенко: политиканы, из-за которых под Радой погибли нацгвардейцы, комфортно себя чувствуют

Киев • УНН

 • 17577 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В гибели бойцов Национальной гвардии возле Верховной Рады в августе 2015 года виновны “политиканы, которые вполне комфортно себя чувствуют”. Об этом во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

“Четыре солдата Национальной гвардии 31 августа 2015 года погибли не на фронте, где враг очевиден и понятен. Погибли под стенами Верховной Рады Украины, на площади Конституции, где их убили гранатами оболваненные политиканами люди, которые называют себя патриотами. Суд над этими исполнителями уже идет. Что касается политиканов – к сожалению, они вполне комфортно себя чувствуют, мелькают на телеэкранах и поют в хоре досрочных выборов”, – отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Рады, которую охранял кордон правоохранителей. В сторону стражей порядка бросили боевую гранату. В результате погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, всего во время столкновений пострадал 141 человек, из них — 131 милиционер и боец ​​Нацгвардии.

После событий возле ВР правоохранители сообщили о подозрении 22 лицам. В СБУ заявляли, что митинг под парламентом организовали ВО “Свобода”, Радикальная партия, УКРОП и ряд других политсил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы