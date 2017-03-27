П.Порошенко: политиканы, из-за которых под Радой погибли нацгвардейцы, комфортно себя чувствуют

“Четыре солдата Национальной гвардии 31 августа 2015 года погибли не на фронте, где враг очевиден и понятен. Погибли под стенами Верховной Рады Украины, на площади Конституции, где их убили гранатами оболваненные политиканами люди, которые называют себя патриотами. Суд над этими исполнителями уже идет. Что касается политиканов – к сожалению, они вполне комфортно себя чувствуют, мелькают на телеэкранах и поют в хоре досрочных выборов”, – отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Рады, которую охранял кордон правоохранителей. В сторону стражей порядка бросили боевую гранату. В результате погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, всего во время столкновений пострадал 141 человек, из них — 131 милиционер и боец ​​Нацгвардии.

После событий возле ВР правоохранители сообщили о подозрении 22 лицам. В СБУ заявляли, что митинг под парламентом организовали ВО “Свобода”, Радикальная партия, УКРОП и ряд других политсил.