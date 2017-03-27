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П.Порошенко: політикани, через яких під Радою загинули нацгвардійці, комфортно себе почувають

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У загибелі бійців Національної гвардії  біля Верховної Ради у серпні 2015 року винні “політикани, які цілком комфортно себе почувають”. Про це під час виступу з нагоди третьої річниці Нацгвардії заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Чотири солдати Національної гвардії 31 серпня 2015 року загинули не на фронті, де ворог очевидний та зрозумілий. Загинули під стінами Верховної Ради України, на площі Конституції, де їх убили гранатами задурені політиканами люди, які називають себе патріотами. Суд над цими виконавцями вже йде. Щодо політиканів — на жаль, вони цілком комфортно себе почувають, миготять на телеекранах та співають в хорі дострокових виборів”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. У їх бік кинули бойову гранату. В результаті загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, усього під час сутичок постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії.

Після подій біля ВР правоохоронці повідомили про підозру 22 особам. В СБУ заявляли, що мітинг під парламентом організували ВО “Свобода”, Радикальна партія, УКРОП та низка інших політсил.

Українські Національні Новини

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