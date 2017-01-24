П.Порошенко получил Почетную медаль города Хельсинки

Как сообщили в пресс-службе, почетная медаль города Хельсинки разработана финляндским скульптором Хейкки Хяйвяоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой - тротуар улицы в форме брусчатки.

Х.Хяйвяоя также является дизайнером, в частности, финского варианта монет евро маленького и среднего номинала.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетил музей выдающегося финского политического и военного деятеля маршала Карла Густава Маннергейма, где ему на память подарили копию фотографии, на который изображены последний Гетман Украины Павел Скоропадский и Маршал Маннергейм в молодости.