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П.Порошенко получил Почетную медаль города Хельсинки

П.Порошенко получил Почетную медаль города Хельсинки

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Во время официального визита в Финляндскую Республику Президент Украины Петр Порошенко был награжден Почетной медалью города Хельсинки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, почетная медаль города Хельсинки разработана финляндским скульптором Хейкки Хяйвяоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой - тротуар улицы в форме брусчатки.

Х.Хяйвяоя также является дизайнером, в частности, финского варианта монет евро маленького и среднего номинала.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетил музей выдающегося финского политического и военного деятеля маршала Карла Густава Маннергейма, где ему на память подарили копию фотографии, на который изображены последний Гетман Украины Павел Скоропадский и Маршал Маннергейм в молодости.

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