П.Порошенко отримав Почесну медаль міста Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Під час офіційного візиту до Фінляндської Республіки Президента України Петра Порошенка було нагороджено Почесною медаллю міста Гельсінкі, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, почесна медаль міста Гельсінкі розроблена фінляндським скульптором Хейккі Хяйвяоя (Heikki Häiväoja) у 1965 році. З одного боку медалі зображений вид міста з моря, з іншої - тротуар вулиці у формі бруківки.
Х.Хяйвяоя також є дизайнером, зокрема, фінського варіанту монет євро найменшого і середнього номіналу.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко разом із дружиною відвідав музей видатного фінляндського політичного та воєнного діяча маршала Карла Густава Маннергейма, де йому на згадку подарували копію фотографії, на який зображені останній Гетьман України Павло Скоропадський та Маршал Маннергейм в молоді роки.