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П.Порошенко обсудил с А.Лукашенко активизацию двустороннего политического диалога

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства, передает УНН.

Как сообщили в АП, президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.

"Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, Президент Александр Лукашенко приветствует назначения посла Украины в Беларуси.

Как сообщал УНН, П.Порошенко уверен, что президент Беларуси Александр Лукашенко не позволит России использовать свою территорию против Украины.

Украинские Национальные Новости

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