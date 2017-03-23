П.Порошенко обсудил с А.Лукашенко активизацию двустороннего политического диалога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства, передает УНН.
Как сообщили в АП, президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.
"Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, Президент Александр Лукашенко приветствует назначения посла Украины в Беларуси.
Как сообщал УНН, П.Порошенко уверен, что президент Беларуси Александр Лукашенко не позволит России использовать свою территорию против Украины.