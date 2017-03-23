П.Порошенко обговорив із О.Лукашенком активізацію двостороннього політичного діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави, передає УНН.
Як повідомили в АП, президенти підкреслили важливість повної реалізації домовленостей, досягнутих під час засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці минулого року.
"Глави держав домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, Президент Олександр Лукашенко привітав призначення посла України в Білорусі.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко впевнений, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить Росії використовувати свою територію проти України.