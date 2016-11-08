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П.Порошенко обсудил с мэром столицы Словении возможность обмена опытом в сфере градопланирования

П.Порошенко обсудил с мэром столицы Словении возможность обмена опытом в сфере градопланирования

Киев • УНН

 • 7790 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с мэром столицы Словении Зораном Янковичем возможность обмена опытом в сфере градопланирования, находясь с официальным визитом в Республике Словения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Республике Словения, провел встречу с мэром столицы Словении Зораном Янковичем. Мэр Любляны ознакомил Петра Порошенко с мерами, принятыми властями города по планированию движения общественного транспорта и созданию комфортных условий для пешеходов и туристов", - говорится в сообщении.

Президент Украины отметил, что этот опыт может быть полезным и для украинских городов, в первую очередь - Киева.

П.Порошенко поздравил Зорана Янковича с получением городом Любляна в 2016 году наград "Зеленая столица Европы" от Еврокомиссии и "Золотое яблоко" от Международной федерации журналистов и писателей, пишущих о туризме.

Также Глава Украинского государства отметил заинтересованность в изучении опыта эффективного управления средствами и установлении более тесного взаимодействия между столицами Украины и Словении, учитывая то, что Любляна занимает одно из первых городов в Европе по показателям безопасности и экологичности, включая утилизацию мусора.

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