П.Порошенко обговорив із мером столиці Словенії можливість обміну досвідом у сфері містопланування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив з мером столиці Словенії Зораном Янковичем можливість обміну досвідом у сфері містопланування, перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Словенія, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Президент Петро Порошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Словенія, провів зустріч із мером столиці Словенії Зораном Янковичем. Мер Любляни ознайомив Петра Порошенка із заходами, вжитими владою міста щодо планування руху громадського транспорту та створення комфортних умов для пішоходів і туристів”, — йдеться у повідомленні.
Президент України відзначив, що цей досвід може бути корисним і для українських міст, насамперед — Києва.
П.Порошенко привітав Зорана Янковича з отриманням містом Любляна в 2016 році нагород “Зелена столиця Європи” від Єврокомісії та “Золоте яблуко” від Міжнародної федерації журналістів і письменників, які пишуть про туризм.
Також Глава Української держави відзначив зацікавленість у вивченні досвіду ефективного управління коштами та встановленні більш тісної взаємодії між столицями України та Словенії, враховуючи те, що Любляна займає одне з перших міст в Європі за показниками безпеки та екологічності, зокрема й утилізації сміття.