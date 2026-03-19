Оземпик может снижать риски ухудшения психического здоровья – исследование

Новое исследование показало, что препараты на основе семаглутида, в частности Оземпик и Вегови, могут положительно влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. Речь идет о снижении рисков ухудшения депрессии, тревожности и зависимостей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet Psychiatry, риск ухудшения депрессии уменьшался на 44%, тревожности – на 38%, а зависимостей – на 47%. Ученые проанализировали данные почти 95 тысяч человек с диабетом или ожирением и психическими расстройствами.

Требуются дополнительные исследования

Ученые считают результаты достаточно перспективными, чтобы начать клинические испытания для проверки эффективности этих препаратов в лечении психических расстройств.

Лучшее психическое здоровье, как правило, является следствием лучшего физического здоровья, и с 1880-х годов мы знаем, что диабет связан с депрессией – отметил эксперт Дэвид Натт.

В то же время специалисты отмечают, что эти препараты вряд ли станут самостоятельным средством лечения депрессии или тревожности, но могут играть вспомогательную роль.

