Получила ожоги всего тела: в Одесской области пенсионерка погибла при сжигании мусора во дворе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одесской области 77-летняя женщина умерла в местной больнице, куда ее госпитализировали с ожогами всего тела. Как выяснилось, пенсионерка сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Детали
О том, что женщину доставили в медицинское учреждение, правоохранителям сообщили врачи.
Полицейские установили, что пенсионерка сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.
Правоохранители отметили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть", сейчас продолжаются следственные действия.
Справка
Полицейские напоминают, что согласно статье 35-1 Закона Украины "Об отходах" сжигать мусор и бытовые отходы разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах. Помните: самостоятельное сжигание растительных и бытовых остатков загрязняет окружающую среду, дым вредно влияет на здоровье человека, а неосторожное обращение с огнем может даже стоить жизни.
Дополнение
Во время пожара в Деснянском районе Киева спасатели обнаружили в квартире двух детей без признаков жизни.