Отримала опіки всього тіла: на Одещині пенсіонерка загинула під час спалювання сміття у дворі

Деталі

Про те, що жінку доставили до медичного закладу, правоохоронцям повідомили лікарі.

Поліцейські встановили, що пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Правоохоронці зазначили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "раптова смерть", наразі тривають слідчі дії.

Довідково

Поліцейські нагадують, що згідно зі статтею 35-1 Закону України "Про відходи" спалювати сміття та побутові відходи дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах. Пам’ятайте: самостійне спалювання рослинних та побутових залишків забруднює довкілля, дим шкідливо впливає на здоров’я людини, а необережне поводження з вогнем може навіть коштувати життя.

Доповнення

Під час пожежі у Деснянському районі Києва рятувальники виявили в квартирі двох дітей без ознак життя.