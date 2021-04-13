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Отримала опіки всього тіла: на Одещині пенсіонерка загинула під час спалювання сміття у дворі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Одещині 77-річна жінка померла в місцевій лікарні, куди її госпіталізували з опіками всього тіла. Як з'ясувалося, пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Деталі 

Про те, що жінку доставили до медичного закладу, правоохоронцям повідомили лікарі.

Поліцейські встановили, що пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Правоохоронці зазначили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "раптова смерть", наразі тривають слідчі дії.

Довідково

Поліцейські нагадують, що згідно зі статтею 35-1 Закону України "Про відходи" спалювати сміття та побутові відходи дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах. Пам’ятайте: самостійне спалювання рослинних та побутових залишків забруднює довкілля, дим шкідливо впливає на здоров’я людини, а необережне поводження з вогнем може навіть коштувати життя.

Доповнення 

Під час пожежі у Деснянському районі Києва рятувальники виявили в квартирі двох дітей без ознак життя.

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