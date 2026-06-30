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От Тюмени до Волгограда: Силы обороны за две недели нанесли 20 дальнобойных ударов

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Силы обороны Украины нанесли 20 дальнобойных ударов по объектам РФ, в частности по семи НПЗ и двум предприятиям ВПК. Поражены цели от Тюмени до Волгограда.

От Тюмени до Волгограда: Силы обороны за две недели нанесли 20 дальнобойных ударов

За последние две недели Силы обороны Украины нанесли 20 дальнобойных ударов по объектам на территории России, в том числе по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи.

Кроме того, ракетами были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса РФ в Воронеже и Волгограде. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.

Детали

В ЦПД отметили, что россияне все сильнее ощущают последствия развязанной путиным войны против Украины — в частности, растет дефицит топлива и очереди на заправках.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по инфраструктуре, обеспечивающей российскую военную машину. В частности, за последние две недели июня был поражен тюменский НПЗ, расположенный на расстоянии более 2 тысяч километров от линии фронта.

"В целом за последние две недели нанесено 20 дальнобойных ударов по семи НПЗ, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. А по двум предприятиям военно-промышленного комплекса РФ в Воронеже и Волгограде были нанесены сокрушительные удары ракетами", — отметили в ЦПД.

В Центре также подчеркнули, что каждый удар по производству оружия и нефтегазовой инфраструктуре врага означает снижение его военного потенциала и спасенные жизни в Украине.

Дополнение

Стоит отметить, что в июне Силы специальных операций усилили атаки на объекты на территории России. Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории РФ с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется" детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в московской области и краснодарском крае РФ фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.

Также в РФ сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки остановка НПЗ NORSI.

После серии ударов по российским НПЗ в России начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах топливный кризис в РФ.

Павел Башинский

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