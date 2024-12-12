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Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Киев  •  УНН

 • 7207 просмотра

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Лука Гуаданьино готовит новую интерпретацию романа «Американский психопат» для Lionsgate. Остин Батлер, известный по роли Элвиса, как ожидается, сыграет главного персонажа вместо ранее предполагаемого Джейкоба Элорди.

Актер Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой интерпретации книги Брета Истона Эллиса «Американский психопат» (American Psycho) от Луки Гуаданьино для Lionsgate, пишет УНН со ссылкой на Variety. 

Детали

Хотя ходили слухи, что Джейкоб Элорди собирается сыграть Патрика Бейтмана, этот кастинг не состоялся. У Элорди и Батлера есть что-то общее, они оба сыграли совершенно разные версии Элвиса в фильмах Софии Копполы («Присцилла», Priscilla) и База Лурмана («Элвис», Elvis) соответственно.

Фильм по сценарию Скотта Бернса («Ландромат», The Laundromat) будет не ремейком фильма 2000 года, а новой адаптацией романа Эллиса.

В оригинальном фильме, который вышел в 2000 году и события в котором разворачиваются в 1980-х, Кристиан Бейл играет Патрика Бейтмана, яппи с Уолл-стрит и серийного убийцу. Под объективом Гуаданьино, наиболее известного по произведениям «Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name), «Соперники» (Challengers) и недавно «Квир» (Queer), новая интерпретация книги может иметь больший эротический акцент, чем оригинальная сатира ужасов. Гуаданьино также погрузился в жанр в «Suspiria» и «Bones and All».

В то время как Батлеру, как ожидается, будет поручено сыграть главную роль в фильме, Гуаданьино, возможно, интерпретировал бы персонажа Патрика Бейтмана совершенно иначе, чем его предыдущее воплощение, указывает издание.

Дополнение

Гуаданьино только что завершил съемки фильма «После охоты» (After the Hunt) с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Его предыдущие два фильма «Квир» и «Соперники» попали в номинации на «Золотой глобус». Дэниел Крейг («Квир») был номинирован на лучшую мужскую роль, а Зендая претендует на лучшую женскую роль в фильме «Соперники», который также имеет номинации на лучший фильм (мюзикл или комедия) и лучшую музыку.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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