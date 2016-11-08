Основной причиной смертности у женщин в XXI веке станет рак - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Количество женщин, которые будут умирать от онкологии, к 2030 году вырастет до 5,5 млн человек. Таковы прогнозы Американского онкологического общества, передает УНН.
Так, прогнозы, сделанные учеными, вызывают опасения и шокируют.
"В ближайшие 15 лет смертность от рака у женщин увеличится на 60%, то есть онкологические болезни унесут жизни 6 млн представительниц слабого пола", - отмечают ученые.
В частности, онкологи отмечают, что на сегодняшний день у женщин причиной смерти в большинстве случаев становится рак молочной железы и шейки матки.
К тому же, большой процент приходится на онкозаболевания органов дыхания.
В связи с прогнозами, рекомендуют проводить профилактические мероприятия. Речь идет о вакцинации, регулярных обследованиях у маммолога и гинеколога.
Как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.
Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.
Добавим, что от современных рентген-маммографических аппаратов сложно спрятаться даже малейшей опухоли молочной железы.
Материалы биопсии дадут окончательный ответ: опухоль или нет. Более точно определяет размер, местонахождение и распространение опухоли магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).
Напомним, как сообщал УНН, по словам главврача клиники Спиженко Антона оценивания качества, основным принципом лечения рака является мульдисциплинарний подход.
Так, врач отмечает, что в современных условиях каждый отдельный клинический случай требует индивидуального подхода, когда на консилиуме определяется каждый поэтапный шаг лечения, с прогнозированием ожидаемых результатов.