Основною причиною смертності в жінок в ХХІ столітті стане рак - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кількість жінок, які будуть вмирати від онкології, до 2030 року зросте до 5,5 млн осіб. Такими є прогнози Американського онкологічного товариства, передає УНН.
Так, прогнози, зроблені вченими, викликають побоювання і шокують.
"У найближчі 15 років смертність від раку в жінок збільшиться на 60%, тобто онкологічні хвороби заберуть життя 6 мільйонів представниць слабкої статі", - зазначають вчені.
Зокрема, онкологи відзначають, що на сьогодні у жінок причиною смерті в більшості випадків стає рак молочної залози та шийки матки.
До того ж, великий відсоток припадає на онкозахворювання органів дихання.
У зв'язку із прогнозами, рекомендують проводити профілактичні заходи. Мова іде про вакцинацію, регулярні обстеження у мамолога та гінеколога.
Як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.
Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.
Додамо, що від сучасних рентген-мамографічних апаратів складно сховатися навіть найменшій пухлині молочної залози.
Матеріали біопсії дадуть остаточну відповідь: є пухлина чи ні. Більш точно визначає розмір, місцезнаходження і поширення пухлини магнітно-резонансна томографія (МРТ) і комп'ютерна томографія (КТ).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами головлікаря Клініки Спіженко Антона Шкіряка, основним принципом лікування раку є мульдисциплінарний підхід.
Так, лікар наголошує, що в сучасних умовах кожен окремий клінічний випадок потребує індивідуального підходу, коли на консиліумі визначається кожен поетапний крок лікування, з прогнозуванням очікуваних результатів.