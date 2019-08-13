Основной состав нацсборной не будет участвовать в ЧМ по боксу в России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Основной состав Национальной сборной Украины не будет участвовать в Чемпионате мира по боксу в российском городе Екатеринбург. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, передает УНН.
"Хочу в очередной раз сообщить, что основной состав Национальной сборной Украины участия в Чемпионате мира в Екатеринбурге не будет принимать (те, кто принимал участие в Европейских играх 2019 и т.д.). Что касается других ребят - если они изъявили желание ехать, то имеют полное право на это, грубо говоря, за свой счет", - сказал Подаваленко.
По его словам, некоторые из ребят таки поедут на мировое первенство. Но это не касается основного состава Национальной сборной Украины.
Добавим, что Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.
Напомним, первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдут в Казани в 2020 году.