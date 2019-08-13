Основний склад нацзбірної не братиме участь у ЧС із боксу в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Основний склад Національної збірної України не братиме участь у Чемпіонаті світу з боксу в російському місті Єкатеринбург. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник прес-служби Федерації боксу України Олександр Подаваленко, передає УНН.
"Хочу в черговий раз повідомити, що основний склад Національної збірної України участі в Чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі не братиме (ті, хто брав участь в Європейських іграх 2019 і т.д.). Що стосується інших хлопців — якщо вони виявили бажання їхати, то мають повне право на це, грубо кажучи, за свій рахунок", – сказав Подавленко.
За його словами, деякі з хлопців таки поїдуть на світову першість. Але це не стосується основного складу Національної збірної України.
Додамо, що Чемпионат мира по боксу пройде з 7 по 21 вересня в Єкатеринбурзі.
Нагадаємо, перші в історії Ігри країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) пройдуть в Казані в 2020 році.