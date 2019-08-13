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Основний склад нацзбірної не братиме участь у ЧС із боксу в Росії

Основний склад нацзбірної не братиме участь у ЧС із боксу в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Основний склад Національної збірної України не братиме участь у Чемпіонаті світу з боксу в російському місті Єкатеринбург. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник прес-служби Федерації боксу України Олександр Подаваленко, передає УНН.

"Хочу в черговий раз повідомити, що основний склад Національної збірної України участі в Чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі не братиме (ті, хто брав участь в Європейських іграх 2019 і т.д.). Що стосується інших хлопців — якщо вони виявили бажання їхати, то мають повне право на це, грубо кажучи, за свій рахунок", – сказав Подавленко.

За його словами, деякі з хлопців таки поїдуть на світову першість. Але це не стосується основного складу Національної збірної України.

Додамо, що Чемпионат мира по боксу пройде з 7 по 21 вересня в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, перші в історії Ігри країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) пройдуть в Казані в 2020 році.

Українські Національні Новини

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