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Осло полностью отказалось от одноразовых стаканчиков

Осло полностью отказалось от одноразовых стаканчиков

Киев  •  УНН

 • 5125 просмотра

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Власти Осло запретили использование одноразовых стаканчиков, которых ежегодно использовали около 3 млн. Город планирует внедрить систему многоразовых контейнеров с автоматами возврата и залогом.

Власти столицы Норвегии приняли решение о запрете одноразовых стаканчиков.  в Осло посчитали, что ежегодно используют около 3 млн стаканов. Об этом сообщает Newsinenglish.no, пишет УНН.

Детали

Такое решение направлено на снижение уровня загрязнения города и улучшение экологической ситуации.

Представитель Агентства по охране окружающей среды страны Марит Веа заявила, что одноразовые стаканчики стали серьезной проблемой для Осло.

Они валяются и плавают повсюду, создавая беспорядок и загрязняя окружающую среду. Мы разрабатываем планы по их освобождению, и переход на многоразовую посуду и упаковку-важный шаг в этом направлении,

- отметила Марит Веа.

Веа подчеркнула, что в ближайших планах муниципалитета – внедрение системы многоразовых контейнеров для горячих и холодных напитков.

В рамках этой инициативы планируется установить автоматы, которые будут продавать специальные емкости, которые предназначены для многоразового использования. Данная система уже успешно протестирована в Орхусе в Дании, где клиенты, выбирающие многоразовую чашку при покупке кофе, вносят залог в размере 5 датских крон (около $0,50) если она возвращается в автомат, залог возвращается на счет пользователя.

Однако Веа отмечает, что внедрение подобной системы в Осло сопряжено с определенными трудностями. Ведь необходимо проработать детали контроля за процессом возврата стаканчиков:"за одноразовые стаканчики следует бы взимать экологический сбор в размере 4-5 крон, чтобы сделать многоразовые варианты более привлекательными".

Однако насколько мы сможем контролировать этот процесс в Осло? Это вопрос, который мы сейчас пытаемся выяснить,

- добавила она.

Инициативы по борьбе с мусором и загрязнением окружающей среды стали важным элементом политики многих городов мира, и Осло не является исключением. Городское руководство нацелено на улучшение состояния экологической ситуации и сохранение природных ресурсов для будущих поколений.

Напомним

С октября 2023 года Англия запретила широкий спектр одноразовых пластиковых предметов, включая тарелки и столовые приборы, чтобы ограничить их разрушительное воздействие на окружающую среду.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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