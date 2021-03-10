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Обжалование указа Зеленского о санкциях в отношении телеканалов: Верховный Суд открыл новые производства

Обжалование указа Зеленского о санкциях в отношении телеканалов: Верховный Суд открыл новые производства

Киев  •  УНН

 • 36588 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Верховном суде вынесли постановления об открытии производства в ряде дел, касающихся Указа Президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021 о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалам. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает УНН.

Цитата

“9 марта 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/54/21 по иску ООО “ТВ ВЫБОР”, в которой оспаривается п. 3 приложения № 2 к Указу Президента Украины № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, согласно которому применены санкции к истцу”, — сообщили в ВС.

“Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 6 апреля 2021 года в 10:00”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-службы, в этот же день открыто производство по административному делу по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмены указа в части (приложение № 1 к решению СНБОУ), согласно которому применены санкции к истцу. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится в 14:00 6 апреля 2021 года.

Также сообщается, что было открыто производство и назначено судебное заседание на 19 апреля 2021 года в 14:00 по рассмотрению дела № 9901/33/21 по иску ООО “Телерадиокомпания „Новые коммуникации“, в которой оспаривается п. 8 приложения № 2 к решению СНБОУ, введенному в действие Указом № 43/2021.

В суде напомнили, что дело № 9901/26/21 по иску гражданина, оспаривает приложение № 2 к решению СНБОУ, введенному в действие Указом Президента Украины № 43/2021, назначено к рассмотрению на 15 марта 2021 года в 12:00.

По делу № 9901/42/21 по иску ООО „ЛИДЕР ТВ“, которым обжаловано п. 5 приложения № 2, принято решение о рассмотрении в судебном заседании 29 марта 2021 года в 11:00.

Также 29 марта 2021 года в 14:00 состоится судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО „НОВОСТИ 24 ЧАСА“, в котором обжалуется п. 7 приложения № 2.

Дело № 9901/45/21 по иску ООО „НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“, которым обжаловано п. 2 приложения № 2, назначенное для рассмотрения в судебном заседании на 5 апреля 2021 года в 11:00.

По данным пресс-службы, открыто также производства и назначено на 7 апреля 2021 года в 16:30 судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/47/21 по иску ООО „Ариадна ТВ“, в котором обжалуется п. 1 приложения № 2 к Указу № 43 / 2021. А дело № 9901/40/21 по иску ООО „Телерадиокомпания “112-ТВ”, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 4 приложения № 2, назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 12 апреля 2021 году в 14:00.

Кроме этого, сообщается, что 5 марта 2021 года постановлением по делу № 9901/51/21 оставлено без движения исковое заявление ООО “ПАРТНЕР ТВ”, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 6 приложения № 2 к Указу № 43/2021. Суд предоставил истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков путем предоставления уточненной искового заявления.

Контекст

Ранее Верховный Суд открыл производство по делу об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов “ZIK”, “NEWSONE” и “112”.

Рассмотрение дела назначено на 29 марта.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, „Ариадна ТВ“ — владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов „ZIK“, „NEWSONE“ и „112“, заявив, что Украина „решительно поддерживает свободу слова“, а примененные ограничения — ”трудное решение“.

А потом заявил, что для этого были ”конкретные основания", но не назвал их.

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