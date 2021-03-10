Оскарження указу Зеленського про санкції щодо телеканалів: Верховний Суд відкрив нові провадження

ukru
21:00 • 35515 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 75956 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 61325 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101526 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69761 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98141 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116781 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144785 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184254 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312531 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104418 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102314 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106154 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101572 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 98194 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61524 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312531 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246453 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340105 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64911 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110282 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111057 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108011 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121442 перегляди
Актуальне
Оскарження указу Зеленського про санкції щодо телеканалів: Верховний Суд відкрив нові провадження

Оскарження указу Зеленського про санкції щодо телеканалів: Верховний Суд відкрив нові провадження

Київ • УНН

 • 36607 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Верховному суді винесли ухвали щодо відкриття провадження у низці справ, які стосуються Указу Президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021 про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до трьох телеканалів. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду, передає УНН.

Цитата

“9 березня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/54/21 за позовом ТОВ “ТВ ВИБІР”, у якій оскаржується п. 3 додатка № 2 до Указу Президента України № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, відповідно до якого застосовано санкції до позивача”, — повідомили у ВС.

“Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться 6 квітня 2021 року о 10:00”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними пресслужби, в цей же день відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування указу в частині (додаток № 1 до рішення РНБОУ), відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться о 14:00 6 квітня 2021 року.

Також повідомляється, що було відкрито провадження і призначено судове засідання на 19 квітня 2021 року о 14:00 із розгляду справи № 9901/33/21 за позовною заявою ТОВ “Телерадіокомпанія “Нові комунікації”, у якій оскаржується п. 8 додатка № 2 до рішення РНБОУ, уведеного в дію Указом № 43/2021.

У суді нагадали, що справу № 9901/26/21 за позовом громадянина, котрий оскаржує додаток № 2 до рішення РНБОУ, введеного в дію Указом Президента України № 43/2021, призначено до розгляду на 15 березня 2021 року о 12:00.

У справі № 9901/42/21 за позовом ТОВ “ЛІДЕР ТВ”, яким оскаржено п. 5 додатка № 2, прийнято рішення про розгляд у судовому засіданні 29 березня 2021 року об 11:00.
Також 29 березня 2021 року о 14:00 відбудеться судове засідання з розгляду справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ “НОВИНИ 24 ГОДИНИ”, у якому оскаржується п. 7 додатка № 2.

Справа № 9901/45/21 за позовом ТОВ “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, яким оскаржено п. 2 додатка № 2, призначена до розгляду в судовому засіданні на 5 квітня 2021 року об 11:00.

За даними пресслужби, відкрито також провадження та призначено на 7 квітня 2021 року о 16:30 судове засідання з розгляду справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ “АРІАДНА ТВ”, у якому оскаржується п. 1 додатка № 2 до Указу № 43/2021. А справу № 9901/40/21 за позовом ТОВ “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, у якій позивач просить визнати протиправним та нечинним п. 4 додатка № 2, призначено до розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 12 квітня 2021 року о 14:00.

Крім цього, повідомляється, що 5 березня 2021 року ухвалою у справі № 9901/51/21 залишено без руху позовну заяву ТОВ “ПАРТНЕР ТВ”, у якій позивач просить визнати протиправним і нечинним п. 6 додатка № 2 до Указу № 43/2021. Суд надав позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків шляхом надання уточненої позовної заяви.

Контекст

Раніше Верховний Суд відкрив провадження у справі щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”.

Розгляд справи призначено на 29 березня.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.
3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але не назвав їх.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79