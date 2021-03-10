Оскарження указу Зеленського про санкції щодо телеканалів: Верховний Суд відкрив нові провадження

Цитата

“9 березня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/54/21 за позовом ТОВ “ТВ ВИБІР”, у якій оскаржується п. 3 додатка № 2 до Указу Президента України № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, відповідно до якого застосовано санкції до позивача”, — повідомили у ВС.

“Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться 6 квітня 2021 року о 10:00”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними пресслужби, в цей же день відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування указу в частині (додаток № 1 до рішення РНБОУ), відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться о 14:00 6 квітня 2021 року.

Також повідомляється, що було відкрито провадження і призначено судове засідання на 19 квітня 2021 року о 14:00 із розгляду справи № 9901/33/21 за позовною заявою ТОВ “Телерадіокомпанія “Нові комунікації”, у якій оскаржується п. 8 додатка № 2 до рішення РНБОУ, уведеного в дію Указом № 43/2021.

У суді нагадали, що справу № 9901/26/21 за позовом громадянина, котрий оскаржує додаток № 2 до рішення РНБОУ, введеного в дію Указом Президента України № 43/2021, призначено до розгляду на 15 березня 2021 року о 12:00.

У справі № 9901/42/21 за позовом ТОВ “ЛІДЕР ТВ”, яким оскаржено п. 5 додатка № 2, прийнято рішення про розгляд у судовому засіданні 29 березня 2021 року об 11:00.

Також 29 березня 2021 року о 14:00 відбудеться судове засідання з розгляду справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ “НОВИНИ 24 ГОДИНИ”, у якому оскаржується п. 7 додатка № 2.

Справа № 9901/45/21 за позовом ТОВ “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, яким оскаржено п. 2 додатка № 2, призначена до розгляду в судовому засіданні на 5 квітня 2021 року об 11:00.

За даними пресслужби, відкрито також провадження та призначено на 7 квітня 2021 року о 16:30 судове засідання з розгляду справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ “АРІАДНА ТВ”, у якому оскаржується п. 1 додатка № 2 до Указу № 43/2021. А справу № 9901/40/21 за позовом ТОВ “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, у якій позивач просить визнати протиправним та нечинним п. 4 додатка № 2, призначено до розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 12 квітня 2021 року о 14:00.

Крім цього, повідомляється, що 5 березня 2021 року ухвалою у справі № 9901/51/21 залишено без руху позовну заяву ТОВ “ПАРТНЕР ТВ”, у якій позивач просить визнати протиправним і нечинним п. 6 додатка № 2 до Указу № 43/2021. Суд надав позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків шляхом надання уточненої позовної заяви.

Контекст

Раніше Верховний Суд відкрив провадження у справі щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”.

Розгляд справи призначено на 29 березня.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але не назвав їх.