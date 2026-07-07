Осенью запад Украины рискует столкнуться с такими же атаками, как и Киев - мэр Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей общины ответственно реагировать на сигналы воздушной тревоги, подчеркнув, что события, происходящие в Киеве, могут повториться и на западе Украины уже в сентябре-октябре. Об этом Марцинкив заявил в Facebook, передает УНН.

Традиционно прошу реагировать на тревоги. Видим, что происходит в Киеве. Я прогнозирую, что где-то в сентябре-октябре будет чрезвычайно сложно, и враг будет бить именно по западу нашей страны. Не могу всего рассказывать, но мы готовимся к этому вызову. К сожалению, мы должны усиливать противовоздушную оборону, потому что то, что происходит в Киеве, может повториться и в Ивано-Франковске - сказал Марцинкив.

Также он высказал предположение, что возможны провокации со стороны беларуси.

Мэр добавил, что в ближайшее время не ожидает масштабных обстрелов, однако подчеркнул, что ни один город Украины сейчас не является полностью безопасным, поэтому призвал жителей не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним

В Киеве количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки в ночь на 6 июля возросло до 19 человек.