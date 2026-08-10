Организатору мошеннической сети криптообменников сообщили о подозрении

Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора организатору мошеннической схемы сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста. Деятельность схемы правоохранители разоблачили во время масштабной спецоперации в июле 2026 года. По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменных пунктов и сервис по обмену криптоактивов - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, "для создания видимости законной работы использовали веб-ресурсы, Telegram-аккаунт, торговую марку и офис, оборудованный как пункт приема наличных".

Клиенты, как отмечается, передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим они частично перечисляли криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы поддержать доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы, указали в прокуратуре.

По данным следствия, одной из потерпевших причинен ущерб на сумму более 1,59 млн грн.

В июле 2026 года Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал о разоблачении деятельности Money 24/7. Тогда правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и изъяли более 20 млн грн наличными в разных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.

Устанавливаются все участники схемы, потерпевшие и другие обстоятельства уголовного правонарушения, указали в ОГП.

В Украине раскрыли мошенническую сеть криптообменников, во время обысков обнаружили валюту на более 20 млн грн - Генпрокурор