Организатора псевдореферендума будут судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд дело в отношении организатора "референдума по поддержке независимости "ЛНР" в мае 2014 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Гражданин Украины организовал и обеспечил проведение "референдума" по поддержке независимости террористической организации "ЛНР" в Северодонецке.
Указанному лицу сообщено о подозрении и вынесено решение о проведении специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт в отношении соратника террористической организации "ЛНР" направлен в суд.
Санкция ч.2 ст.110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.