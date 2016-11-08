Организатора псевдореферендума будут судить в Луганской области

Гражданин Украины организовал и обеспечил проведение "референдума" по поддержке независимости террористической организации "ЛНР" в Северодонецке.

Указанному лицу сообщено о подозрении и вынесено решение о проведении специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт в отношении соратника террористической организации "ЛНР" направлен в суд.

Санкция ч.2 ст.110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.