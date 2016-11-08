Організатора псевдореферендуму судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду справу стосовно організатора “референдуму щодо підтримки незалежності “ЛНР” у травні 2014 року. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Громадянин України організував та забезпечив проведення “референдуму” щодо підтримки незалежності терористичної організації “ЛНР” в Сєвєродонецьку.
Вказаній особі повідомлено про підозру та винесено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, за результатами якого обвинувальний акт стосовно поплічника терористичної організації “ЛНР” направлено до суду.
Санкція ч.2 ст.110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.