Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг, 11 июля, менее чем через неделю после его встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве. Этот визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает как посредник между путиным и Трампом, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Орбан отправится на курорт Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Его визит в Москву стал центральной темой обсуждения на встрече представителей Альянса.

По словам одного из людей, знакомых с ходом визита Орбана, Трамп не просил венгерского лидера заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Украиной и россией.

Источник описал визит как скорее неформальную встречу.

Bloomberg отмечает, что венгерский лидер и Трамп поддерживают тесные отношения, и в марте Орбан посетил Мар-а-Лаго. Трамп устроил ему экскурсию по своей резиденции, ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп и часовую встречу со старшими помощниками.

Трамп и Путин признавались в симпатии друг к другу еще во время президентства Трампа, что часто вызывало двухпартийную критику. Недавно лидер республиканцев заявил, что, по его мнению, он сможет убедить путина прекратить войну в Украине и освободить американцев, задержанных в россии, если его изберут на второй срок.

Дополнение

После визитов премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана с "миротворческими миссиями" в том числе в москву и Пекин, Будапешт получил "беспрецедентную" словесную критику от представителей других стран блока на встрече в среду, что некоторые описали как "желтую карточку".