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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128803 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106796 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Обнародованы последствия циклона Дебби на севере Австралии

Обнародованы последствия циклона Дебби на севере Австралии

Киев • УНН

 • 32105 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Циклон Дебби охватил Эрли-Бич, что на севере Австралии. В результате повреждена телефонная связь, отменены авиарейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Порывы ветра, достигавшие отметки 260 км в час, были зарегистрированы на туристических курортах вдоль Большого Барьерного рифа.

По данным метеослужб, сильный шторм, который охватил побережье, имеет четвертую категорию, что на одну ступеньку ниже самого опасного уровня скорости ветра.

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"Было очень шумно: Крики, выл ветер... Звук такой, как будто постоянно несутся товарные поезда", - рассказал очевидец Ян Клиффорд.

Местные власти призвали тысячи людей в низинных районах покинуть свои дома и отправиться в более безопасные регионы Австралии.

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Без электроэнергии остались около 48 000 жителей Боуэна и Маккей, что в северной Австралии.

Сейчас порты на Аббот Пойнт, Маккей и Хэй-Пойнт закрыты, аэропорт Таунсвилл также временно прекратил работу из-за непогоды. Авиакомпании Qantas, Jetstar и Virgin Australia приостановили все рейсы.

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Также приостановлена ​​работа угольных шахт, расположенных на пути шторма.

Напомним, циклон Дебби - сильнейший циклон , который всколыхнул Австралию после предыдущего шторма Яси в 2011 году.

Украинские Национальные Новости

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