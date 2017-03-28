Обнародованы последствия циклона Дебби на севере Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Циклон Дебби охватил Эрли-Бич, что на севере Австралии. В результате повреждена телефонная связь, отменены авиарейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Порывы ветра, достигавшие отметки 260 км в час, были зарегистрированы на туристических курортах вдоль Большого Барьерного рифа.
По данным метеослужб, сильный шторм, который охватил побережье, имеет четвертую категорию, что на одну ступеньку ниже самого опасного уровня скорости ветра.
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"Было очень шумно: Крики, выл ветер... Звук такой, как будто постоянно несутся товарные поезда", - рассказал очевидец Ян Клиффорд.
Местные власти призвали тысячи людей в низинных районах покинуть свои дома и отправиться в более безопасные регионы Австралии.
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Без электроэнергии остались около 48 000 жителей Боуэна и Маккей, что в северной Австралии.
Сейчас порты на Аббот Пойнт, Маккей и Хэй-Пойнт закрыты, аэропорт Таунсвилл также временно прекратил работу из-за непогоды. Авиакомпании Qantas, Jetstar и Virgin Australia приостановили все рейсы.
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Также приостановлена работа угольных шахт, расположенных на пути шторма.
Напомним, циклон Дебби - сильнейший циклон , который всколыхнул Австралию после предыдущего шторма Яси в 2011 году.