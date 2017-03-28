Оприлюднено наслідки циклону Деббі на півночі Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Циклон Деббі охопив Ерлі-Біч, що на півночі Австралії. Внаслідок цього пошкоджено телефонний зв'язок, відмінено авіарейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Пориви вітру, які досягали відмітки 260 км на годину, були зареєстровані на туристичних курортах вздовж Великого Бар'єрного рифу.
За даними метеослужб, сильний шторм, який охопив узбережжя, має четверту категорію, що на одну сходинку нижче найнебезпечнішого рівня швидкості вітру.
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"Було дуже шумно: Крики, вив вітер... Звук такий, наче постійно мчать товарні поїзди", - розповів очевидець Ян Кліффорд.
Місцева влада закликала тисячі людей в низинних районах покинути свої будинки та відправитися у більш безпечні регіони Австралії.
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Без електроенергії залишилися близько 48 тисяч жителів Боуена і Маккей, що в північній Австралії.
Наразі порти на Аббот Пойнт, Маккей і Хей-Пойнт закриті, аеропорт Таунсвілл також тимчасово припинив роботу через негоду. Авіакомпанії Qantas, Jetstar і Virgin Australia призупинили всі рейси.
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Також припинено роботу вугільних шахт, розташованих на шляху шторму.
Нагадаємо, циклон Деббі - найсильніший циклон, який сколихнув Австралію після попереднього шторму Ясі у 2011 році.